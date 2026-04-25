◆米大リーグ ドジャース―カブス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手が、同点に追いつかれた８回にスーパープレーを見せた。３番手右腕トライネンが先頭ブレグマンに同点ソロを被弾し、なおも１死一塁の場面。バレステロスの左中間への二塁打コースの打球で、一塁走者のハップは一気に三塁ベースを回って、本塁へ。ここでパヘスからの送球を受けた遊撃のキム・ヘソンが素早くボールを握り替え、“超絶クイック”で本塁へワンバウンド送球。これがドンピシャの位置に放たれ、間一髪のところで勝ち越しのホームインを阻止した。

打線は３回２死一、二塁からスミスに先制の右翼３ランが飛び出すと、４回にはキム・ヘソンにも適時打が飛び出し、４点を先取し、試合を優位に進めた。

先発シーハンも７回途中４安打１０奪三振、無失点の好投。だが２番手ベシアが単打と四球で２死一、二塁のピンチを招くと、９番スワンソンに左中間へ痛烈な２点適時二塁打を許し、直後には１番ホーナーにも左前適時打を浴び、一気に１点差。８回には３番手右腕トライネンがブレグマンに同点左翼ソロを浴び、試合は振り出しに戻っていた。

キム・ヘソンのファインプレーで流れが変わったかと思いきや、同点の９回には４番手左腕スコットがスワンソンに痛恨の勝ち越し２ランを浴び、リードを許した。