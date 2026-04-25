◇米女子ゴルフツアー シェブロン選手権第2日（2026年4月24日 米テキサス州 メモリアルパーク・コース＝6811ヤード、パー72）

今季メジャー第1戦の第2ラウンドが行われ、59位から出た原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）は5バーディー、2ボギーの69で回り、通算2アンダーで22位に浮上した。

最終18番、1メートルのパーパットを沈めた原はほっとしたように頬を緩めた。

「久しぶりにアンダーを出せた。思うショットが1日通して打てない中で、必死にもがいたラウンドだった」

メジャーはこれまで20年の全米女子オープン、21年のANAインスピレーション（現シェブロン選手権）、AIG全英女子オープンと3試合に出場も全て100位以下に沈み予選落ちだった。5年ぶりのメジャーの舞台で初めてアンダーパーをマークし、初の予選通過を果たした。感想を聞かれると「恥ずかしい」と笑った。

カットラインが気になる位置でスタート。序盤はスコアが動かなかった。7番で3メートルを沈めると、続く8番パー5で第3打を1メートルにつけて連続バーディー。11番では5メートルをねじ込み決勝ラウンド進出をぐっと引き寄せた。

しかしそこからは一進一退。12番でラフからのショットがグリーン左にこぼれてボギー。14番パー5で取り返した直後の15番では奥からのアプローチがグリーンをオーバーしてスコアを落としたが、17番で8メートルのバーディーパットを流し込みガッツポーズをつくった。

初日の前半は2ダブルボギーを叩くなど4オーバーまで崩れた。しかし諦めなかった。「このままじゃ嫌だという気持ちで後半から落ち着いてプレーすることにフォーカスできた。調子うんぬんよりも1打をどうするかにフォーカスできた」。目の前の1打だけに集中。ストロークを積み重ねてばん回した。

初めて挑むメジャーの週末。原は「またアンダーで回れるように頑張りたい」と視線を上げた。