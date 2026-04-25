ミュージシャン・俳優のGACKTさんが4月25日、自身のＸを更新。ソロデビュー27周年を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 GACKT 】ソロデビュー27周年を報告「何かに突出したものを持ってたわけじゃない」「ただ諦めなかっただけ その上で本当に運が良かっただけ」



GACKTさんは「4月25日。デビューから27年だそうだ。ここまで来られたのは、

間違いなく支えてくれたみんなのおかげだ。」と投稿。





自身のこれまでの活動について「よく周りから『凄い！』とか言われるが、なんてことはない。『ただ、すこぶる運が良かっただけ』」と綴りました。





続けて「とかく何かに突出したものを持ってたわけじゃない。」「人脈やコネがあったわけでもない。」「人より優れたものを持ってもいない。」「ただ諦めなかっただけ。その上で本当に運が良かっただけ。」と回想。





バンド時代から数えると今年33年目を迎えるというGACKTさんは、「その一瞬一瞬に、確かな意味があったかと言われると、それなりに意味をつけることはできるが、その瞬間を必死にもがいてただけ。それはここから先も変わらない。」と振り返ります。





そして「何事も諦めない。失敗することを恐れない。」「予想は裏切る。期待には必ず応える。」「行けるところまで行くだけ。」と、自身の活動へのポリシーを記しました。





最後は「今年もライブはかなり面白くなる。期待して待っていてくれ。最高のステージを届けるよ。」とファンに語りかけました。

【担当：芸能情報ステーション】