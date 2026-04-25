鉄拳、義母が作ってくれた「たけのこ尽くし」の手料理を披露 毎年恒例の“家族行事”も明かす「有り難き、幸せな僕なのであります」
お笑い芸人・鉄拳（53）が24日、自身のインスタグラムを更新。義母が用意してくれたという、旬の食材“たけのこ尽くし”の手料理の数々を披露した。
【写真】「すごーい」「お料理上手ですね」義母の“たけのこ尽くし”の手料理が並ぶ食卓ショット披露の鉄拳
普段は、得意のイラストを用いての近況報告が定着しているが、この日は写真を投稿。「お義父さんのご実家から、タケノコがたくさん来たようで、お義母さんがタケノコづくしを作ってくれました」「美味しかった〜！」と喜びいっぱいに、彩り華やかな義母の手作り料理を披露した。
テーブルには、たけのこごはん、たけのこの煮物、たけのこの酢みそあえのほか、春菊のごま油あえと吸い物も並んでいる。
「春は奥様方のご実家からタケノコが来て、秋は僕の親父からマツタケが来る」「#新米も来る」のが家族間の恒例行事で、かつ毎年の楽しみとなっていることを明かし、「有り難き、幸せな僕なのであります」と幸福感に浸っていた。
コメント欄には「美味しそうですね〜」「お義母さんお料理上手ですね」「ものすごーいご馳走ですね」「旬の食べ物が食卓に並ぶ幸せがうらやましいです」「食卓に並ぶまでにたくさんの愛が添えられています とてもぜいたくなお料理です」などと、さまざまな声が寄せられている。
鉄拳は、2011年1月に出演したフジテレビ系『ライオンのごきげんよう』で8年前に一般女性と結婚していたことを初公表。発表した理由について「誰からも聞かれないし、週刊誌も書かないので…」と話していた。
【写真】「すごーい」「お料理上手ですね」義母の“たけのこ尽くし”の手料理が並ぶ食卓ショット披露の鉄拳
普段は、得意のイラストを用いての近況報告が定着しているが、この日は写真を投稿。「お義父さんのご実家から、タケノコがたくさん来たようで、お義母さんがタケノコづくしを作ってくれました」「美味しかった〜！」と喜びいっぱいに、彩り華やかな義母の手作り料理を披露した。
「春は奥様方のご実家からタケノコが来て、秋は僕の親父からマツタケが来る」「#新米も来る」のが家族間の恒例行事で、かつ毎年の楽しみとなっていることを明かし、「有り難き、幸せな僕なのであります」と幸福感に浸っていた。
コメント欄には「美味しそうですね〜」「お義母さんお料理上手ですね」「ものすごーいご馳走ですね」「旬の食べ物が食卓に並ぶ幸せがうらやましいです」「食卓に並ぶまでにたくさんの愛が添えられています とてもぜいたくなお料理です」などと、さまざまな声が寄せられている。
鉄拳は、2011年1月に出演したフジテレビ系『ライオンのごきげんよう』で8年前に一般女性と結婚していたことを初公表。発表した理由について「誰からも聞かれないし、週刊誌も書かないので…」と話していた。