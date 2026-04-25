イモトアヤコ、自由度満点な各々トッピングのタコライスに反響「素敵なアイデア」「子供も喜びそう」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/25】お笑いタレントのイモトアヤコが4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。各々でトッピングを楽しむ食卓を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「素敵なアイデア」各々トッピングのタコライス
イモトは「各々タコライス」と記し、白米が盛られた皿の周りに、レタス、トマト、きゅうり、チーズ、そしてタコスミートがそれぞれの器に分けて並べた食卓の様子を公開。家族が好みに合わせて具材を乗せられる、自由度の高い食事スタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「楽しそうな食卓」「自分が好きにトッピングできるの嬉しい」「めちゃ美味しそう」「素敵なアイデア」「子供も喜びそうな食事スタイル」「野菜がたっぷりで健康的」といった反響が寄せられている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】「イッテQ」40歳タレント「素敵なアイデア」各々トッピングのタコライス
◆イモトアヤコ、各々トッピングのタコライス披露
イモトは「各々タコライス」と記し、白米が盛られた皿の周りに、レタス、トマト、きゅうり、チーズ、そしてタコスミートがそれぞれの器に分けて並べた食卓の様子を公開。家族が好みに合わせて具材を乗せられる、自由度の高い食事スタイルを披露した。
◆イモトアヤコの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「楽しそうな食卓」「自分が好きにトッピングできるの嬉しい」「めちゃ美味しそう」「素敵なアイデア」「子供も喜びそうな食事スタイル」「野菜がたっぷりで健康的」といった反響が寄せられている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
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