ME:I・TSUZUMI（海老原鼓）＆Ettone・shion（茂木詩音）「日プ女子」平成プリクラに反響「2人とも垢抜けすごい」「アオハル尊い」
【モデルプレス＝2026/04/25】8月31日、ME:I（ミーアイ）の公式Instagramが更新された。TSUZUMI（海老原鼓）と、7人組クリエイティブガールグループ・Ettone（エトネ）のshion（茂木詩音）の2ショットに反響が寄せられている。
【写真】ME:Iメンバー「日プ女子」練習生との平成プリ公開「垢抜けすごい」
2023年に開催されたサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に練習生として参加していたTSUZUMIとshion。2人は「アオハル」というグループを組み、コーチ陣の前でパフォーマンスを実施するレベル分けテストにともに挑んでいた。現在はそれぞれ、TSUZUMIが同オーディションから誕生したME:I、そしてshionはEttoneと別々のグループで活動しているが、この日の投稿ではTSUZUMIの「しおんと水族館いって平成プリしてきた」というコメントとともに、2人が並んで写るプリクラなど2ショットが複数枚が公開されている。
またプリクラには「相思相愛やで」「辛いことも楽しいことも一緒にわかちあおーぜ」「ずーっとトモダチ まじでLOVE」とつづられており、2人の絆の深さがうかがえる写真となっている。
この投稿に、ファンからは「2人とも垢抜けすごい」「アオハル尊い」「エモすぎ」「平成プリの落書きが懐かしくて可愛い」「仲良しぶりにほっこり」「楽しそうな様子に癒やされる」「絆ぐっと来る」「仲良し尊い」「2人とも可愛いがすぎる」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】ME:Iメンバー「日プ女子」練習生との平成プリ公開「垢抜けすごい」
◆TSUZUMI（海老原鼓）＆ shion（茂木詩音）の2ショット公開
2023年に開催されたサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に練習生として参加していたTSUZUMIとshion。2人は「アオハル」というグループを組み、コーチ陣の前でパフォーマンスを実施するレベル分けテストにともに挑んでいた。現在はそれぞれ、TSUZUMIが同オーディションから誕生したME:I、そしてshionはEttoneと別々のグループで活動しているが、この日の投稿ではTSUZUMIの「しおんと水族館いって平成プリしてきた」というコメントとともに、2人が並んで写るプリクラなど2ショットが複数枚が公開されている。
◆TSUZUMI（海老原鼓）＆ shion（茂木詩音）の交流に反響
この投稿に、ファンからは「2人とも垢抜けすごい」「アオハル尊い」「エモすぎ」「平成プリの落書きが懐かしくて可愛い」「仲良しぶりにほっこり」「楽しそうな様子に癒やされる」「絆ぐっと来る」「仲良し尊い」「2人とも可愛いがすぎる」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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