判定めぐる一悶着経てACLE決勝でタレント軍団と激突…町田FW藤尾翔太「憧れだけで終わってもチームの未来はない」
FC町田ゼルビアの黒田剛監督とFW藤尾翔太が24日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)決勝の前日会見に出席した。指揮官は前回王者のアルアハリ・サウジと対戦する最終決戦へ「相手がどこであれ我々が積み上げてきたサッカー、FC町田ゼルビアとしてここまで強くあり続けたサッカーをしっかりと出し切って悔いなく戦いたい」と意気込んだ。
前日会見では中東メディアから、シャバブ・アルアハリが準決勝の再試合を求めていた件に関する質問が飛んだ。準決勝の後半アディショナルタイム、1点差を追うシャバブ・アルアハリが町田の交代手続き中にスローインを行うと主審が再開を認める判断を下し、シャバブ・アルアハリが得点。だが、交代中の再開に関する異例のVAR介入が行われた結果、主審は映像を見て得点を取り消す最終判定を下して町田が難を逃れていた。
シャバブ・アルアハリはこの判定に関する不服申し立てを行ったが、アジアサッカー連盟(AFC)は棄却。サウジアラビア紙『アル・シャルク・アル・アウサト』によると、国際サッカー評議会(IFAB)も「アルアハリのゴールを取り消した判断は正しかった」との見解を示したという。
判定をめぐる一悶着に巻き込まれながら迎えるACLE決勝。ただ百戦錬磨の黒田監督は「6人が関わっているレフェリーが正当にルールにきちっと準じてジャッジしてくれたものと思っている。映像で確認してもルール通りしっかりと判定をしてくれたことに感謝するとともに、そこにリスペクトの気持ちを持って自分たちのサッカーに集中したいと思っていたので、特に選手たちと(再試合の可能性について)何か共有することはなかった」と振り返り、アジア制覇に向けて準備に影響はなかったことを示した。
決勝で対戦するアルアハリ・サウジはGKエドゥアール・メンディ、MFフランク・ケシエ、FWリヤド・マフレズ、FWイバン・トニーといったタレントが名を連ねる。それでも藤尾は「昔から知っている選手で、僕の子どもの頃から活躍している選手。すごく楽しみな試合でもある」と述べつつ、「憧れだけで終わってもチームの未来はないし、ここで勝っていかないと僕たちの未来も拓けない。絶対に勝って僕たちの強さを証明したい」と決意。百年構想リーグでPK戦を行ってきた点に関する質問に対しても「どんな状況になっても勝てる自信がある」と力を込め、必勝を誓った。
わずか395人の入場者数だった準決勝から一転してアルアハリ・サウジのホームで行われる決勝は大アウェーが予想される。黒田監督は「おそらく満員のファン・サポーターが駆けつけると思う。そこを受け止めながら呑み込まれることなく自分たちをしっかりと出しきって、さらに強いFC町田ゼルビアを表現できるように頑張っていきたい」と力を込めた。
前日会見では中東メディアから、シャバブ・アルアハリが準決勝の再試合を求めていた件に関する質問が飛んだ。準決勝の後半アディショナルタイム、1点差を追うシャバブ・アルアハリが町田の交代手続き中にスローインを行うと主審が再開を認める判断を下し、シャバブ・アルアハリが得点。だが、交代中の再開に関する異例のVAR介入が行われた結果、主審は映像を見て得点を取り消す最終判定を下して町田が難を逃れていた。
判定をめぐる一悶着に巻き込まれながら迎えるACLE決勝。ただ百戦錬磨の黒田監督は「6人が関わっているレフェリーが正当にルールにきちっと準じてジャッジしてくれたものと思っている。映像で確認してもルール通りしっかりと判定をしてくれたことに感謝するとともに、そこにリスペクトの気持ちを持って自分たちのサッカーに集中したいと思っていたので、特に選手たちと(再試合の可能性について)何か共有することはなかった」と振り返り、アジア制覇に向けて準備に影響はなかったことを示した。
決勝で対戦するアルアハリ・サウジはGKエドゥアール・メンディ、MFフランク・ケシエ、FWリヤド・マフレズ、FWイバン・トニーといったタレントが名を連ねる。それでも藤尾は「昔から知っている選手で、僕の子どもの頃から活躍している選手。すごく楽しみな試合でもある」と述べつつ、「憧れだけで終わってもチームの未来はないし、ここで勝っていかないと僕たちの未来も拓けない。絶対に勝って僕たちの強さを証明したい」と決意。百年構想リーグでPK戦を行ってきた点に関する質問に対しても「どんな状況になっても勝てる自信がある」と力を込め、必勝を誓った。
わずか395人の入場者数だった準決勝から一転してアルアハリ・サウジのホームで行われる決勝は大アウェーが予想される。黒田監督は「おそらく満員のファン・サポーターが駆けつけると思う。そこを受け止めながら呑み込まれることなく自分たちをしっかりと出しきって、さらに強いFC町田ゼルビアを表現できるように頑張っていきたい」と力を込めた。