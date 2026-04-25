◇ナ・リーグ ドジャース−カブス（2026年4月24日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、本拠でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。7回2死一塁の第4打席は見逃し三振に倒れた。

相手2番手左腕・ロリソンに対し2ボール2ストライクからの5球目、外角低めスライダーを見送ると、球審はボールの判定。ただ、カブスの捕手・ケリーが素早く頭を2度、ポンポンと叩いて自動投球判定（ABS）チャレンジを要求。判定がストライクに変わり、見逃し三振に倒れた。

初回の第1打席は相手先発・タイヨンのスイーパーに空振り三振に倒れた。3回無死一、二塁と好機で迎えた第2打席もチェンジアップにバットが空を切り、空振り三振に終わった。5回の第4打席は四球を選んで12打席ぶりに出塁した。1試合3三振は今季初めてとなった。

22日（同23日）のジャイアンツ戦で4打数無安打に終わり、昨年8月24日のパドレス戦から続いていた連続試合出塁記録が「53」でストップすると、前日23日（同24日）の同戦も5打数無安打と2試合続けてノーヒットだった。

ロバーツ監督は「低めに手を出している。ゾーンの下のボールでは長打を打つのは難しい」と珍しく苦言を呈していた。