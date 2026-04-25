「ラブライブ！スーパースター！！」鬼塚冬毬役や、同作品発のスクールアイドルグループ「Liella！」のメンバーとしても活躍中の声優坂倉花（22）が25日、都内で、初の写真集「坂倉花 1st写真集 Blooming」（KADOKAWA）発売記念イベントを行った。

今回の写真集は修学旅行をイメージし、大阪、京都、奈良、宮古島で撮影を行った。「3泊4日で大忙しの撮影で、本当に修学旅行のように和気あいあいとした撮影ができました」と振り返った。

京都では清水寺近郊で、制服を着て撮影を行った。「自然体を撮るために、カメラマンさんが私から離れて下の方から撮っていたので、近くを通った女性から『盗撮されていない？』とすごく心配されて…」と、通行人の女性からカメラマンがあらぬ疑いをかけられたという。

そして「撮影チーム一同は爆笑だったんですが、申し訳ないと思いながらも、本当の高校生に見えたのかなと思うと、ちょっとうれしいとも思いました」と話した。

また、今回の撮影ではお風呂ショットや水着ショットにも挑戦。「ドキドキでした。こんなにも布面積の少ない衣装を着る機会もあまりないので」と照れ笑い。次回にむけて「中学時代に剣道部だったので、道場ではかま姿の撮影をしたいです」と意気込みを語った。