本拠地カブス戦

米大リーグ・ドジャースは24日（日本時間25日）、カブスとの本拠地3連戦の初戦に臨んだ。試合前のグラウンドには選手たちが集結。その理由が判明し、ネット上では喝采が相次いでいた。

晴天が広がった試合前のドジャースタジアム。敵軍の1人が、ドジャースのユニホームを着ていた。笑顔を見せていたのは、今季からカブスに移籍したマイケル・コンフォートだった。

32歳のコンフォートは昨季、1年1700万ドル（約25億円）の巨額契約でドジャースに移籍。138試合で打率.199と不振だったが、世界一の一員となり、古巣との対戦を前にチャンピオンリングが贈呈された。

リングをはめ、元チームメートと笑顔で集合写真におさまった1枚をドジャースの公式SNSが試合開始約2時間前に公開。心温まる光景に日本ファンからは「こういうのなんかいいよね」「コンフォート貰ったのね」「これが見たかったんだよ！！」「おっコンフォートに指輪が渡ったのか」「良かった！ちゃんとセレモニーやってくれてるじゃん！」との声が並んでいた。



（THE ANSWER編集部）