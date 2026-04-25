「買えないならいいですけど！」嫁の要求に限界──！ ランドセルを巡って息子一家と決裂

経済的に苦しい息子夫婦を援助していたら、要求がエスカレートしてきて……？

筆者の友人・H代から聞いたエピソードです。

息子の結婚

これ以降息子からの連絡は無し。

孫に会えないのは寂しいですが、息子夫婦が自立できる日が来ることを祈ります。

【体験者：50代女性・会社員、回答時期：2026年2月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：トコロてん

FTNコラムニスト：RIE.K

短大を卒業しOLをしていたが、父親の病気による廃業をきっかけにトラック運転手に転職。仕事柄、多くの「ちょっと訳あり」な人の人生談に触れる。その後、結婚・出産・離婚。シングルマザーとして子どもを養うために、さまざまな仕事の経験あり。多彩な人生経験から、あらゆる土地、職場で経験したビックリ&おもしろエピソードが多くあり、これまでの友人や知人、さらにその知り合いなどの声を集め、コラムにする専業ライターに至る。