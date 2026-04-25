女優の前田愛（42）が25日、自身のインスタグラムを更新。長男で歌舞伎俳優の中村勘太郎、次男の中村長三郎とのオフショットを披露した。

前田は「江戸東京博物館リニューアル記念特別展『大江戸礼賛』PRイベントに勘太郎と長三郎が 参加させていただきました」と報告。

展示を楽しむ写真を投稿し「以前訪れた際はまだ2人とも小さくて 中村座の大きな模型に大変興奮して『じじちゃまの名前だ！中村座だ！！』と大喜びで館内を回った記憶があります（以前は正面からのみ鑑賞する形でしたが、リニューアル後は中村座の中を少し通り歩くことができるようになっていました！楽しい！）」とつづった。

さらに「私はふたりと展覧会や美術展に行くことが大好きです 歴史好きな勘太郎と歴史関係の展示に行くと関連することを教えてくれたり 質問すると答えてくれたり 分からないことを一緒に調べて学んだりととても勉強になっています そして、長三郎の視点や気づきは私にはない発想があり、いつも驚かされますその独特の感性がとっても面白くて毎回新鮮な発見があり、いつまでも話を聞いていたくなります」と子供たちの成長を喜んだ。

前田は歌舞伎俳優の中村勘九郎と09年に結婚。11年2月に長男の勘太郎、13年5月に次男・長三郎が誕生した。