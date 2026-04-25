元NHKでジャーナリスト・池上彰氏（75）が25日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）にゲスト出演。事務所に属せずフリーで活動を続ける理由を明かした。

慶大経済学部を卒業後、1973年にNHKに記者として入局。社会部記者として、警視庁、気象庁、文部省、宮内庁を担当。ニュースキャスターなどを経て、2005年3月に54歳で早期退職。フリーランスでジャーナリストとして活動している。

パーソナリティーの和田アキ子が「まさか、まさかオッケーしていただけるとは！」と出演快諾に感激。番組プロデューサーと直接やり取りして出演が決まったことに驚いた。

すると、池上氏は「直接というか、メールのやり取りですよ。私マネージャいませんし、どこの事務所にも入っていませんから。全く1人で」とさらり。

和田が「NHK辞めてからずっとお1人でやられているんですか？」と驚くと、池上氏は「だって、ジャーナリストがどっかの事務所に入ったり、マネージャがいたりしたらおかしいでしょ？全部、だから1人で行動していますよ」と明かした。

スケジュール管理もギャラ交渉も1人で行っているそうで「もちろん自分で。ギャラはだっで、“事務所に入ればギャラの交渉できますよ。だから事務所に入りませんか？”って誘われたこともありますけど、“事務所に入って、ギャラが増えるんですか？”“増えた分で事務所がどれだけ取るんですか？”って聞いたら、“じゃあ結局、変わらないじゃないですか”というので」とぶっちゃけ。「出演料は向こうが言うがままで“ハイハイ”と言って」と話した。