大津市は２４日、市内の埋蔵文化財の発掘調査成果をまとめる「発掘調査報告書」について、２０１８年度から２２年度までの５年間で計１１件が未刊行になっていたと発表した。

市文化財保護課の職員４人が業務多忙で原稿が間に合わず、報告書を刊行したと偽り、印刷会社２社に計約２９６万円が支払われていた。

市によると調査報告書は文化庁の通知に基づき、調査完了後に市が契約して印刷製本を行う。未刊行となっていた１１件のケースでは、別の課が業者と契約、印刷物の納入期限までに原稿が間に合わなかったが、業者側は印刷製本したとして処理していた。

報告書の欠品に同課の職員が気付き昨年１１月から調査したところ、今回の１１件が判明した。１９年度の１件は国や県から計約３７万円の補助金を受けており、市は国や県に経過を報告。今後、職員の処分や補助金の取り扱いを検討する。

市では相次ぐマンションや宅地の開発で、職員たちが発掘調査と報告書の刊行に追われているという。職員は「開発業者から調査を早めてほしいとのお願いもあり、原稿が間に合わず、他の業務もある中、調査から刊行まで１人で責任を背負っていた」と話しているという。

川島英和市民部長は「業務の進捗（しんちょく）管理を徹底し、職員のコンプライアンス研修を行う」と謝罪した。