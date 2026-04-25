◇インターリーグ ホワイトソックス 5―4 ナショナルズ（2026年4月24日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が24日（日本時間25日）、本拠でのナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発し、メジャートップに並ぶ11号本塁打など3打数1安打1打点の活躍。ホワイトソックスは5―4で競り勝って2連勝とし、ホームでの連敗も6で止めた。

村上は0―1で迎えた4回1死走者なしで、ナショナルズ2番手右腕の元巨人・マイコラスから2試合ぶりとなる11号ソロ。外角へのチェンジアップを最後は右手1本ですくい上げると、中堅右へ飛び込む飛距離415フィート（約126.5メートル）の同点弾となった。この時点で11本塁打のアストロズ・アルバレスと並んだ。

ホワイトソックスのクリス・ゲッツGMが試合前に取材対応し、村上について「彼には天性の才能があると思う。並外れたパワーの持ち主だ。それに加えて予測能力も非常に高い」と称賛。ほとんどが未知の相手投手攻略へ「注意深く観察するだけではなく、ビデオで分析して投球を予測し、自分の打撃技術をよく理解して対応に生かしている。彼は何よりも野球優先。それが成績につながっている」と勤勉性が成功の秘けつと強調した。

ゲッツGMはまた、村上が試合終了時でメジャー全体4位の22四球を選んでいることにも言及。「打席で我慢強い。それによりチャンスが多く生まれる可能性がある」と評価し、「打者が（投手に）ダメージを与えられない球を見極めることは、我々が常に言っていること。それを常に体現している選手がいれば、他の選手にも良い影響を与える」と打線に与える効果を説明した。。