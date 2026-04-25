タレント、モデルの桃月なしこ（30）が25日、都内で、セカンド写真集「むすび」（講談社）発売記念イベントを行った。

ファン待望のセカンド写真集の自己採点は「745点」と照れ笑い。「100点というのは抵抗があるんですけど、常に自分自身成長したい、今のなしこらしさを出せたという意味で745点にしました」と笑った。

スペインでの撮影について「日本で見られない風景カットもありますし、『ヤングマガジン』で初めて撮影した写真をオマージュしたショットもあるので、わかりやすく成長を感じられると思います。自分的には恥ずかしくもありますけど」と明かした。

桃月は撮影に向けて1カ月禁酒を行ったといい「撮影2日目にようやくワインを解禁しまして。すごく染みました。ご飯も毎食美味しかった」と振り返った。

今後のグラビアの目標を聞かれると、「撮影で自分が行ったことのない場所に連れて行ってもらうことが多いので、いつか47都道府県制覇したいです」とコメント。続けて「グラビアでなくとも、人生1度は富士山に登ってみたいですね。30歳になったので早めに登りたい野望があります」と意欲を見せた。