少女時代・ティファニー、結婚から2カ月…新曲リリース決定！約7年ぶりソロカムバックへ

少女時代のティファニーが、俳優ピョン・ヨハンとの結婚後、うれしい知らせを伝えた。

所属事務所パシフィック・ミュージック・グループ（Pacific Music Group）は4月24日、「ティファニーが5月8日18時に新シングル『Summer’s Not Over』をリリースする」と発表した。

【画像】ティファニー＆ピョン・ヨハン、濃厚キス

これにあわせてティファニーは同日正午、公式チャンネルを通じて『Summer’s Not Over』のカミングスーンティザーを公開した。

これによりティファニーは、2019年にアメリカで発表した『Run For Your Life』以来、約7年ぶりにソロとしてカムバックする。今年はソロデビュー10周年の節目でもあり、ファンにとって特別なプレゼントになることが期待されている。

（画像＝パシフィック・ミュージック・グループ）

『Summer’s Not Over』は、愛する人がまるで“家”のように心地よく感じられる感情を描いた楽曲だ。ともに過ごす時間が止まったかのようにゆっくりと流れ、その瞬間のぬくもりやときめきが終わらないことを願う思いが込められている。

ティファニーは今年2月、ピョン・ヨハンと婚姻届を提出し、法的に夫婦となった。結婚後初のソロ楽曲となるだけに、現在の心境が作品に反映されているとみられる。

また、ティファニーはソロ活動に加え、6月30日に開幕するミュージカル『ユミの細胞たち』で主人公ユミ役を務め、舞台に立つ予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。2026年2月、俳優ピョン・ヨハンと結婚した。