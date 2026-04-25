LE SSERAFIMチェウォン、モードなオン眉バング姿に反響「別人級に印象変わる」「お人形のような美しさに衝撃」の声
【モデルプレス＝2026/04/25】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が4月24日、自身のInstagramを更新。前髪を眉上で切りそろえたスタイルを披露した。
【写真】25歳K-POP美女「一瞬誰かと思った」オン眉バングで別人級印象チェンジ
チェウォンは、眉上で切りそろえたオン眉バングのヘアスタイルを披露。 蛍光色のイエローを差し色にしたキャミソールのハードなテイストの衣装に合う、モードでクールなヘアスタイルとなっている。
この投稿に、ファンからは「別人級に印象変わる」「お人形のような美しさに衝撃」「かっこよすぎる」「美女しかできないスタイル」「一瞬誰かと思った」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳K-POP美女「一瞬誰かと思った」オン眉バングで別人級印象チェンジ
◆チェウォン、オン眉バング披露
チェウォンは、眉上で切りそろえたオン眉バングのヘアスタイルを披露。 蛍光色のイエローを差し色にしたキャミソールのハードなテイストの衣装に合う、モードでクールなヘアスタイルとなっている。
◆チェウォンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「別人級に印象変わる」「お人形のような美しさに衝撃」「かっこよすぎる」「美女しかできないスタイル」「一瞬誰かと思った」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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