LE SSERAFIMチェウォン、モードなオン眉バング姿に反響「別人級に印象変わる」「お人形のような美しさに衝撃」の声

LE SSERAFIMチェウォン、モードなオン眉バング姿に反響「別人級に印象変わる」「お人形のような美しさに衝撃」の声