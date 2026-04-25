◆パ・リーグ 楽天―西武（２５日・楽天モバイル最強）

楽天・三木肇監督が２５日、４９歳の誕生日を迎えた。

試合前には報道陣からサプライズで誕生日ケーキが用意された。指揮官はうれしそうに頬張り、「おいしいです」とニッコリ。「あっという間に年を重ねているなと思いますね。４０代最後の年に、ここにおられる皆さん、チームの選手、スタッフ含めて、イーグルスの一員として、仕事ですけども一緒に戦えていることをすごく改めて光栄に思います」と声を弾ませた。

４０代最後の年がスタート。「とにかく選手たちにもキャンプからしっかり結果を求めてということは伝えてるんですけど、自分自身にも課しています。しっかりファンの皆さんの期待に応えられるよう、同時にいい結果を出せるように、この４９歳の年、頑張りたい」と決意を新たにした。

チームは試合前時点で、首位オリックスと１・５ゲーム差の３位。指揮官のバースデーを白星で彩りたい。三木監督は「今日だけじゃなくて、毎日そのつもりで戦っているんですけど、勝負ごとなのでどうなるかですけど、僕にとっては今日は特別な日なので、でも毎日こうやっているとみんなにとっても大切な一日に変わりないですけど、自分自身も悔いのない日にして、また明日に向けてということだと思います」と言葉に力を込めた。