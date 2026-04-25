俳優庄司浩平（26）が25日、都内で26年度卓上カレンダー（KADOKAWA発行）の発売記念イベントを行った。

「恐竜好き」を公言する本人の希望もあり、恐竜の聖地・福井県で撮影を実施した。「1度は行かないとならない」と強い思いを抱いていた県立恐竜博物館などの名所を巡った。

俳優、モデル、執筆など多方面で活躍している。

22年1月にパリコレクションに参加したが「6月にも再びパリに行きたい」と話した。

今後の執筆活動については「私自身、又吉直樹さんが（「火花」などを）書いているのをみて『タレント本』だなと生意気にも思っていた。今は皆さんから『タレント本』と思われる立場にいるので、実力を付けて（そのイメージを）払拭したい。書いた作品を紙で出して、文芸誌に寄稿できるようにしたい」と明かした。

本年度の目標は「身体作り」だという。「体脂肪率がジャスト3％で、これ以上下げると風邪をひきやすいと言われた。でも、自分では体と心の調子が良かった。身体が疲れても心が元気だと大丈夫」。そして「100％を期待されているのであれば120％（の結果）を出したい。よりベターな回答を出したい」と意欲を見せた。

188センチでB90−W73−H94センチの抜群のスタイルを誇る。現在、テレビ朝日系ドラマ「余命3ヶ月のサレ夫」に出演中で、秋には日本テレビ系「俺たちの箱根駅伝」にも出演予定だ。