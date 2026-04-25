日本で親しまれ引退した多彩な鉄道車両が、遠く離れたタイで今も活躍しています。その“第二の人生”をたどる特別ツアーが、現地で催されました。懐かしの名車を前に、日本から参加した鉄道ファンは歓喜。その整備は、日本の技術者にも支えられていました。

■断崖絶壁を走る真っ赤な車両

今年2月、常夏の国・タイ。首都バンコクから車で2時間かけてたどり着いたのは、風光明媚な渓谷です。大勢の日本人がカメラを構えていると、「プ〜」という警笛が響きました。川沿いの断崖絶壁に張り付くように、列車がやってきました。

一斉にシャッターを切る人々。皆さん鉄道ファンです。注目していたのは、真っ赤な色の車両。2016年まで夜行急行「はまなす」として日本の札幌と青森の間を走っていましたが、今はタイで観光列車に改造され、大きくイメージチェンジしました。

歴史的に日本との縁が深いタイの鉄道では、日本から提供された車両が今も元気に走り回っています。このツアーは、そんな車両たちを応援するというものです。

ツアー参加者

「元々日本で使っていた車両が遠いタイに来て、さらに現役で走って整備されて。今回のイベントで運転室に乗れるのがすごく魅力的だなと感じました」

■普段立ち入れない場所も訪ねるツアー

ツアーでは普段立ち入れない、特別な場所も訪れます。タイ国鉄のトンブリ機関区では、日本生まれのSLが待っていました。区長が「みなさん、見学いただいてありがとうございます」と歓迎してくれました。

2日かけ、4か所で日本ゆかりの車両にめぐりあい、さらに乗車体験もできるというスペシャルツアーです。最大80人ほどの参加者の多くが、日本から駆けつけました。

■ファンから「ヨンマル！」の声が

バンコクにある、タイ国鉄最大のマッカサン工場を訪ねました。車両を点検したり改造したりする一大拠点です。日本でもめったに入れない車両工場に、みなさん興味津々です。さらに進んでいくと、ファンが思わず「ヨンマル！ ヨンマル！」と声を上げました。

「ヨンマル」とは、キハ40系ディーゼルカーです。日本全国のローカル線で半世紀近く活躍してきました。長年、秋田や青森で走っていた20両がおととし、JR東日本からタイ国鉄に譲渡されました。

ツアーの参加者

「もう感動していますね。久しぶりにヨンマルの秋田の車両を見られて…」

■日本の中古車両を導入するメリット

日本テレビ社会部・田頭祥デスク（鉄道ファン）

「今、改造中のヨンマルが見えます」

マッカサン工場では、タイで再び走れるように改造真っ最中の貴重なシーンを目の当たりにしました。ツアー参加者は「日本で使った車両をまたきれいにして使ってくれるのはうれしい」と喜んでいました。

タイ国鉄の担当者

「この車両の造りは良くて、きれいで頑丈なんです」

日本の中古車両は整備状態が良い上に、新車よりも費用が抑えられるメリットもあるといいます。この工場では最後、参加者たちは「ヨンマル」との記念写真を撮りました。

■日本各地で活躍した青い“名機”

そしてツアーは、いよいよハイライトへ。移動するバスの車内でガイド役は「あまり興奮しないように」と伝えました。普段は観光客もほぼ訪れない、のどかな町のノンプラドック。青い機関車が見えてきました。

会場に到着すると、参加者たちの胸が高鳴ります。約80人のファンがカメラを向ける先には、2両のディーゼル機関車「DD51」が。昭和30年代から649両が製造され、日本各地で活躍した“名機”です。

田頭デスク

「きょうのイベントに向けてお色直しされたDD51。（機関車2両が連結された）重連です。『北斗星』のヘッドマークもついて、当時の姿をよみがえらせています！」

1両はツアーを前に塗り直され、「北斗星カラー」と呼ばれる濃い青色を輝かせていました。

■人気の寝台特急をけん引したDD51

「北斗星」は、かつて東京・上野と札幌を結んでいた寝台特急（1988年〜2015年）。フランス料理が楽しめる食堂車やゆったりとした個室も設けられ、豪華寝台列車として人気を博したものの、北海道新幹線の開業に伴って11年前、惜しまれつつ引退しました。

今や伝説となった人気列車を（非電化の）北海道内でけん引したのが、DD51でした。思い出の名列車と過ごす、至福のひととき。

ツアーの参加者

「子どもの頃に祖母が（北海道に）住んでいて、北海道に行き来するときは必ず『北斗星』に乗っていた。マークとか相まっていて、心打たれたのを覚えています」

別のツアー参加者

「とても思い入れのある車両で、小学生の時に北海道旅行に行ってすごく力強く引っぱってくれるところに感激した」

■製造から半世紀以上…部品入手も困難

このDD51は、「北斗星」引退から3年たった2018年にタイへやってきました。鉄道工事を請け負う会社が購入し、工事用の資材の運搬に活躍しています。

運転席の計器類は多くが、引退当時の日本語のまま。十分なマニュアルはなく、技術の継承に苦労したといいます。

実は“第二の人生”を支えるのは日本の鉄道技術者たちです。ボランティアで日本から定期的に訪れ、メンテナンスをしています。部品を分解して手入れしようにも、内部がさびついて、なかなか外れないことも。

DD51は製造から半世紀以上がたち、交換部品の入手も困難だといいます。

ボランティアスタッフで元鉄道マンの渡邉健志さん

「やりたいことは山のようにあるんですよ。だけどそれができない」

■タイのスタッフ「すごくいい友達」

DD51を動かす現地のタイ人スタッフの相談にも乗ります。

ボランティアスタッフの吉田圭佑さん

「『彼（タイ人スタッフ）も困っている』と言っていて、どうしても日本語で図面が難しいので、解説したりしていますね」

タイのスタッフ

「彼はとても優しい。タイ人より仕事の話が早い。本当だよ。すごくいい友達なんだ。もう5年くらいのつきあいだよ」

ボランティアスタッフの吉田さん

「タイの人は友達をすごく大事にする文化がある。彼も親友として接してくれているので、私も技術支援という形で彼らに貢献できれば」

■DD51を支える地道な作業

前日まで現場での作業が続いたDD51。心臓部とも言えるエンジンの調子を確認します。「エンジン始動！」。タイの大地に、豪快なエンジン音を響かせました。まだまだ活躍してくれそうです。

30℃を超える炎天下で、黙々と作業を続けるメンバーたち。さらに手作業で磨きをかけると、くすんだ車体も往年の輝きを取り戻していきます。

こうした地道な作業が、DD51を支えています。このツアーは、DD51の整備や技術の継承を支援するクラウドファンディングへのお礼として行われました。

■締めは…運転士目線の貴重な体験

ツアーの最後に待っていたのは、とっておきの体験でした。希望者は運転席へ。「ピー」と汽笛が鳴ります。600メートルほど走行し、憧れの運転士の目線で、めったにできない体験を楽しみました。

ツアーの参加者

「初めて乗ったので。そもそも運転台に乗るということがまずないので。運転も見られたし良かったんじゃないかなと。（汽笛は）いい音ですね！」

DD51技術支援プロジェクト「チーム51」の吉村元志代表

「タイと日本の鉄道が結びついて、友好に少しでも寄与できればと思っています。あとはDD51が1日でも長く活躍していることを願って、みなさんの協力をお願いしたいと思います」

日本の名車の“第二の人生”。タイの発展に貢献しつつ、日本のファンを笑顔にしていました。

（2026年4月20日『news every.』より）