俳優庄司浩平（26）が25日、都内で26年度卓上カレンダー（KADOKAWA発行）の発売記念イベントを行った。

「恐竜好き」を公言する本人の希望もあり、恐竜の聖地・福井県で撮影を実施した。「1度は行かないとならない」と強い思いを抱いていた県立恐竜博物館などの名所を巡った。

「発売が決まって非常にうれしかった。それに合わせて昨年11月後半、初めて福井に行きました。他には石切り場にも行った。自然の中の自然で地球でないところに来たみたいでした」。

できあがりは「もちろん100点。スタッフへの敬意を含めてです。あらためて福井県では憧れの地の恐竜博物館にお客さんが入っていない時間に特別に入れていただいた。感謝です」 もし次回作があれば「東北のすてきな場所に行ってみたい。福井は海産物がおいしかったけど東北もそうだと思う」。

カレンダーでは188センチ、B90−W73−H94センチの抜群のスタイルを惜しげも無く披露している。俳優としてもテレビ朝日系ドラマ「余命3ケ月のサレ夫」に出演中で、秋には日本テレビ系「俺たちの箱根駅伝」に出演予定。