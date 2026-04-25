蛯原友里の双子妹・蛯原英里、筍狩りで取った7つの筍料理ショット多数公開 家族人気トップ7も明かす「全部美味しそう」「バリエーション豊富ですごい」
【モデルプレス＝2026/04/25】モデルの蛯原友里の双子の妹でチャイルドボディセラピストの蛯原英里が4月24日、自身のInstagramを更新。手作りの筍料理の写真を多数公開し、反響を呼んでいる。
【写真】美人モデルの双子妹「バリエーション豊富ですごい」筍狩りで取った7つの筍料理ショット
英里は「今年も何度も行った筍狩り」と筍狩りへ行ったことを報告し、写真を多数投稿。「我が家の2026年パクパク食べてくれた筍料理ランキング」と続け「1位 牛肉の甘辛煮」「2位 天ぷら」「3位 筍ご飯」「4位 大根と人参のしみしみ煮、丼」「5位 筍おにぎり」「6位 筍と明太子パスタ」「7位 大葉と筍のペペロンチーノ」と発表し、それぞれの料理を披露した。また、投稿では皮をむいて下茹でをして半分に割った大量の筍や、掘りたての筍を画面いっぱいに並べた写真なども公開している。
この投稿に、ファンからは「全部美味しそう」「旬のものっていいですよね」「筍狩り楽しそう」「下処理お疲れ様です」「バリエーション豊富ですごい」などと反響が寄せられている。
英里は、2004年に一般男性と結婚し、2014年8月6日に第1子となる女児を出産。2018年9月21日に自身のブログを通じて第2子を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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◆蛯原英里、筍料理一挙公開
英里は「今年も何度も行った筍狩り」と筍狩りへ行ったことを報告し、写真を多数投稿。「我が家の2026年パクパク食べてくれた筍料理ランキング」と続け「1位 牛肉の甘辛煮」「2位 天ぷら」「3位 筍ご飯」「4位 大根と人参のしみしみ煮、丼」「5位 筍おにぎり」「6位 筍と明太子パスタ」「7位 大葉と筍のペペロンチーノ」と発表し、それぞれの料理を披露した。また、投稿では皮をむいて下茹でをして半分に割った大量の筍や、掘りたての筍を画面いっぱいに並べた写真なども公開している。
◆蛯原英里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「全部美味しそう」「旬のものっていいですよね」「筍狩り楽しそう」「下処理お疲れ様です」「バリエーション豊富ですごい」などと反響が寄せられている。
英里は、2004年に一般男性と結婚し、2014年8月6日に第1子となる女児を出産。2018年9月21日に自身のブログを通じて第2子を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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