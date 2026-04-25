◆米大リーグ ドジャース―カブス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

カブスの鈴木誠也外野手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ドジャース戦に「５番・右翼」で先発出場した。ドジャース先発シーハンの前に３打席目まで無安打となった。

２回１死の第１打席はスライダーを中直。３回の守備ではタッカーの右翼ポール際への本塁打性の当たりをキャッチする大ファインプレーを見せた。勢いにのりたいところだったが、５回先頭の第３打席は右飛。７回先頭での第３打席では、高めに外れる直球を打ってしまい遊飛に倒れ、スイング後はバットをたたきつけて悔しがる姿を見せていた。

前日２３日（同２４日）の本拠地フィリーズ戦では「４番・右翼」でスタメン出場。６―６に追いつかれた直後の８回。先頭打者の鈴木は４番手の右腕ケラーに対し、カウント１−０からの２球目の直球を打ち、左中間スタンドに放り込んだ。打球速度１０３・６マイル（約１６６・７キロ）、３９３フィート（約１１９・８メートル）の勝ち越し弾を放ち、３試合連続の３号ソロ本塁打としていた。

誠也はＷＢＣで右膝を負傷し、キャンプに再合流した後、右膝後十字靭帯の軽度の損傷と診断され、開幕こそ出遅れた。だが、今季は試合前時点で１３試合で４７打数１５安打の打率３割１分９厘、３本塁打、７打点をマークしている。