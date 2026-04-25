3児の父・照英「大好きだよ」 9歳愛娘＆愛犬との2ショットに反響「可愛い」「ちゃんとポージングする姉妹」
タレントの照英（52）が22日、自身のインスタグラムを更新。9歳の愛娘と愛犬のほほ笑ましい2ショットを公開した。
【写真】「見ているだけで癒されます」照英の9歳愛娘＆愛犬の愛らしい2ショット
照英は「こんなひとときが大好きだよ」とコメントを添え、愛犬「パピコ」（4ヶ月）と愛娘の仲むつまじい様子を投稿。ソファに並んでくつろぐ自然体のワンシーンが収められており、穏やかな日常が伝わる1枚となっている。
愛娘と愛犬は、並んでカメラに視線を向け、まるで“姉妹”のような息の合ったポージングを披露。リラックスした空間の中にも、しっかりとカメラを意識した愛らしい様子が捉えられていた。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「仲良し姉妹のようですね」「ちゃんとポージングする姉妹」「見ているだけで癒されます」「寄り添う写真素敵」などの反響が寄せられている。
照英は、2005年10月にフリーアナウンサーだった阿部和加子さんと結婚。07年2月に第1子となる長男、10年2月に長女、16年11月に次女が誕生した。
【写真】「見ているだけで癒されます」照英の9歳愛娘＆愛犬の愛らしい2ショット
照英は「こんなひとときが大好きだよ」とコメントを添え、愛犬「パピコ」（4ヶ月）と愛娘の仲むつまじい様子を投稿。ソファに並んでくつろぐ自然体のワンシーンが収められており、穏やかな日常が伝わる1枚となっている。
愛娘と愛犬は、並んでカメラに視線を向け、まるで“姉妹”のような息の合ったポージングを披露。リラックスした空間の中にも、しっかりとカメラを意識した愛らしい様子が捉えられていた。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「仲良し姉妹のようですね」「ちゃんとポージングする姉妹」「見ているだけで癒されます」「寄り添う写真素敵」などの反響が寄せられている。
照英は、2005年10月にフリーアナウンサーだった阿部和加子さんと結婚。07年2月に第1子となる長男、10年2月に長女、16年11月に次女が誕生した。