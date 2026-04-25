台湾プロ野球チーム・中信兄弟のチアリーダーであるチュンチュン（36）が25日までに自身のインスタグラムを更新。美背中強調の誕生日ドレスショットを投稿した。

チュンチュンは日本で複数の写真集を出しているほか雑誌の表紙を飾ったこともあり、日本にもファンが多く、インスタグラムのフォロワーは102万人以上。

WBC台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36人で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（CTアメイズ）」が結成された。リン・シャンなど日本でも高い人気を誇るメンバーが参加。36人から選抜された12人が来日していた。

19日に36歳の誕生日を迎えたチュンチュン。自身のインスタグラムで「4月が終わる前に…」とつづり始めた。

「まだたくさんの写真が残っている…最近、とても忙しい」と誕生日を祝福される写真を複数枚投稿した。

ネットでは祝福のコメントとともに「本当にキレイ！」「美しすぎる」「体調には気をつけてね！」「本当に36歳？」「童顔すぎて36歳に見えない」などの声があがった。