STU48石田千穂（24）が25日、都内で、サード写真集「天職」（集英社）発売記念イベントに出席した。

5月末をもって卒業。写真集は「その時の等身大の自分で、最もきれいな自分を1冊に残してもらえる」とし、「卒業を機に出させていただけるのはうれしい」とほほ笑んだ。

タイトルは秋元康氏（67）が命名。「Yeah!」と喜びを示すと、「個人的に、アイドルは天職だと思っていたのでうれしい」とした。「9年間いろいろあったけど」とアイドル人生を振り返りつつ、「結果オーライで最高のアイドル人生を過ごせた」。

前作「太陽って何色？」から約2年。「お姉さんになった」と笑い、「アンニュイな半目の表情もできるようになった」という。同写真集では惜しみなく、テーマでもある“お尻”を披露。「見ていただいたらワオ！ ってなるくらい、お尻が出ているのカットが多いので、ぜひ注目してください！」と胸を張った。

自らも「チャームポイントは、胸というよりはお尻」という。先行カットでお尻メインのカットが披露されるたびに、メンバーからは「千穂さん、お尻が…」と突っ込まれた。また、母親からは「“またお尻出てるじゃん”みたいなことを言われました」。

それでも、自己採点は「超200点！」と自信満々。「今の自分が出せる一番すてきな自分をお見せすることができた1冊」とし、「こうすれば良かったがひとつもない」と宣言した。