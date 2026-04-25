2014年以来初…今年のプレーオフ1回戦は8カードのうち5カードで1勝1敗のタイに

4月19日（現地時間18日、日付は以下同）にスタートした「NBAプレーオフ2026」は、25日の時点でファーストラウンド全8カードが2～3試合を終えた。

ここまで、ウェスタン・カンファレンス4位のロサンゼルス・レイカーズが、5位のヒューストン・ロケッツ相手に3連勝を飾り、カンファレンス・セミファイナル進出に王手をかけた。

もっとも、今年のプレーオフ1回戦は、全8カードのうち5カードが最初の2試合を終えて1勝1敗のタイ。1984年から始まった現行フォーマットでは2014年以来初のケースとなっている。

そのうち、イースタン・カンファレンス第3シードのニューヨーク・ニックスと第6シードのアトランタ・ホークスによるシリーズは、初戦こそニックスに軍配が上がるも、続く第2戦と第3戦はホークスがいずれも1点差で勝ち切り、下位シードながら2勝1敗でリードと、白熱した展開となっている。

また、イースト5位のトロント・ラプターズは、4位のクリーブランド・キャバリアーズ相手にシリーズ第3戦で勝利して1勝2敗に持ち込んだ。

そのため、25日を終えて、シリーズ全勝を記録しているのはレイカーズと、ウェスト第1シードのオクラホマシティ・サンダー（2勝0敗／対フェニックス・サンズ）の2チームのみ。

ここから、ファーストラウンドがどのような展開で進み、カンファレンス・セミファイナル進出チームが決まっていくかは見ものだ。



Five first-round playoff series are tied 1-1, matching the most under the current format (since 1984) and marking the first time since 2014.

The NBA Playoffs presented by @Google continue tonight with three games on @NBAonPrime. pic.twitter.com/OcP3R3GVXc

- NBA Communications (@NBAPR) April 23, 2026

【動画】ニックス対ホークスのシリーズ第3戦終盤をハイライトで！





