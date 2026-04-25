低カロリーでも大満足の3品！「タンドリーチキンプレート」【まる式ダイエット】


【画像を見る】3ヶ月でマイナス12kg！まるさんのビフォー＆アフター

Instagramのフォロワー45万人のダイエットインフルエンサー、まるさん。しっかり食べながら3カ月で12kgの減量に成功したその秘密は、「プレート法の食事」と運動にありました。

この「プレート法の食事」なら、難しいカロリー計算は一切不要！お皿に盛りつける比率を意識するだけでOKなんです。まるさん考案のプレートレシピの中から、今回はスパイシーな香りが食欲をそそるタンドリーチキンがメインの一皿をご紹介します。

まるさん


教えてくれた人

▷まるさん

Instagramのフォロワー45万人（2026年4月現在）。「ダイエットのモチベを上げる人」として短期集中ダイエットを全力応援し続けるママダイエッター。投稿には1万を超えるコメントがつくことも。著書に『1回1分! 本気やせダイエット3か月で体重60kɡ→48kɡ、食べてもやせる！』　『しっかり食べて体重マイナス14kɡ! ついでに腸活でするするやせる! マジやせ黄金比レシピ』（KADOKAWA）がある。夢はSASUKEに出場すること。

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YouTube：「まるトレ channel」

■タンドリーチキンプレート

まるさんが、栄養と摂取カロリーのバランスを考え、試行錯誤してたどりついたのが「たんぱく質・脂質1：糖質1：野菜など2」の黄金比。脳や体を動かすために必要な栄養素をしっかりとりつつ、体内にたまっている脂肪をしっかり燃やせるように、糖質や脂質も必要な分量と比率にしています。この比率さえ守れば組み合わせは自由。健康的なダイエットをめざせて、満腹感も◎です！

今回は、エスニック風チキンに、ほんのり和風の副菜がマッチした「タンドリーチキンプレート」3品のレシピを掲載します。

タンドリーチキンプレート


※プレートサイズは直径25cmが目安。

※まるさんはいつも食事を多めに作り、家族の分のほか、作りおきなどに活用しています。レシピは3人分になっているので、ダイエットをする場合は、黄金比に合わせて取り分けてください。

ヨーグルト効果でしっとりやわらか！

【タンドリーチキン】

タンドリーチキン


＜材料・3人分＞＊1人分321kcal／塩分2.1g

・とりもも肉・・・ 小2枚（約400g）

■漬けだれ

　└プレーンヨーグルト・・・ 大さじ3

　└おろしにんにく、おろししょうが・・・ 各小さじ1

　└トマトケチャップ ・・・大さじ1と1/2

　└カレー粉 、レモン汁 ・・・各大さじ1

　└しょうゆ ・・・大さじ1/2

　└塩 ・・・小さじ1/2

　└こしょう ・・・少々

サラダ油

＜作り方＞

1．とり肉はフォークで全体に穴をあける。

2．ポリ袋に漬けだれの材料を入れて混ぜ、とり肉を加えて袋の上からよくもむ。口を閉じ、冷蔵室に約2時間おく。

3．フライパンに油大さじ1を弱めの中火で熱し、とり肉を皮目を下にして約5分焼く。焼き色がついたら上下を返してふたをし、約5分蒸し焼きにする。食べやすく切る。

※竹串を刺して透明な肉汁が出れば火が通った目安です。

体にいいネバネバ食材をナムルに

【オクラのナムル】

オクラのナムル


＜材料・3人分＞＊1人分28kcal／塩分0.8g

・オクラ・・・ 8〜10本

■A

　└しょうゆ・・・ 小さじ2

　└ごま油 ・・・小さじ1

　└とりガラスープの素・・・ 小さじ1/2

　└削りがつお、白いりごま・・・ 各適量

＜作り方＞

1．オクラはがくをぐるりとむく。耐熱ボウルに入れてラップをかけ、600Wで2分レンチンする。粗熱がとれたら1cm幅に切る。

2．ボウルに戻し入れ、Aを加えてあえる。

野菜はどんなものでもOK！

【シャキシャキみそマヨサラダ】

シャキシャキみそマヨサラダ


＜材料・3人分＞＊1人分79kcal／塩分0.5g

・好みの野菜のせん切り（大根、にんじん、きゅうりなど）・・・ 200g

■A

　└マヨネーズ・・・ 大さじ2

　└みそ（あれば白みそ）・・・ 大さじ1

＜作り方＞

ボウルに、野菜、Aを入れてあえる。

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

＊　＊　＊

この3品に主食を添えれば、バランスのとれたメニューができあがります。糖質は体や脳を動かす大切なエネルギー源。極端に減らすのではなく、ご飯なら120g、スパゲッティなら80gを目安に「やや少なめ」を心がけるのがコツですよ。

※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。

レシピ考案／まる　撮影／難波雄史　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

文＝高梨奈々／菅野直子