【まる式ダイエット】ポイントは盛りつけの”黄金比”！「タンドリーチキンプレート」
【画像を見る】3ヶ月でマイナス12kg！まるさんのビフォー＆アフター
Instagramのフォロワー45万人のダイエットインフルエンサー、まるさん。しっかり食べながら3カ月で12kgの減量に成功したその秘密は、「プレート法の食事」と運動にありました。
この「プレート法の食事」なら、難しいカロリー計算は一切不要！お皿に盛りつける比率を意識するだけでOKなんです。まるさん考案のプレートレシピの中から、今回はスパイシーな香りが食欲をそそるタンドリーチキンがメインの一皿をご紹介します。
教えてくれた人
▷まるさん
Instagramのフォロワー45万人（2026年4月現在）。「ダイエットのモチベを上げる人」として短期集中ダイエットを全力応援し続けるママダイエッター。投稿には1万を超えるコメントがつくことも。著書に『1回1分! 本気やせダイエット3か月で体重60kɡ→48kɡ、食べてもやせる！』 『しっかり食べて体重マイナス14kɡ! ついでに腸活でするするやせる! マジやせ黄金比レシピ』（KADOKAWA）がある。夢はSASUKEに出場すること。
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YouTube：「まるトレ channel」
■タンドリーチキンプレート
まるさんが、栄養と摂取カロリーのバランスを考え、試行錯誤してたどりついたのが「たんぱく質・脂質1：糖質1：野菜など2」の黄金比。脳や体を動かすために必要な栄養素をしっかりとりつつ、体内にたまっている脂肪をしっかり燃やせるように、糖質や脂質も必要な分量と比率にしています。この比率さえ守れば組み合わせは自由。健康的なダイエットをめざせて、満腹感も◎です！
今回は、エスニック風チキンに、ほんのり和風の副菜がマッチした「タンドリーチキンプレート」3品のレシピを掲載します。
※プレートサイズは直径25cmが目安。
※まるさんはいつも食事を多めに作り、家族の分のほか、作りおきなどに活用しています。レシピは3人分になっているので、ダイエットをする場合は、黄金比に合わせて取り分けてください。
ヨーグルト効果でしっとりやわらか！
【タンドリーチキン】
＜材料・3人分＞＊1人分321kcal／塩分2.1g
・とりもも肉・・・ 小2枚（約400g）
■漬けだれ
└プレーンヨーグルト・・・ 大さじ3
└おろしにんにく、おろししょうが・・・ 各小さじ1
└トマトケチャップ ・・・大さじ1と1/2
└カレー粉 、レモン汁 ・・・各大さじ1
└しょうゆ ・・・大さじ1/2
└塩 ・・・小さじ1/2
└こしょう ・・・少々
サラダ油
＜作り方＞
1．とり肉はフォークで全体に穴をあける。
2．ポリ袋に漬けだれの材料を入れて混ぜ、とり肉を加えて袋の上からよくもむ。口を閉じ、冷蔵室に約2時間おく。
3．フライパンに油大さじ1を弱めの中火で熱し、とり肉を皮目を下にして約5分焼く。焼き色がついたら上下を返してふたをし、約5分蒸し焼きにする。食べやすく切る。
※竹串を刺して透明な肉汁が出れば火が通った目安です。
体にいいネバネバ食材をナムルに
【オクラのナムル】
＜材料・3人分＞＊1人分28kcal／塩分0.8g
・オクラ・・・ 8〜10本
■A
└しょうゆ・・・ 小さじ2
└ごま油 ・・・小さじ1
└とりガラスープの素・・・ 小さじ1/2
└削りがつお、白いりごま・・・ 各適量
＜作り方＞
1．オクラはがくをぐるりとむく。耐熱ボウルに入れてラップをかけ、600Wで2分レンチンする。粗熱がとれたら1cm幅に切る。
2．ボウルに戻し入れ、Aを加えてあえる。
野菜はどんなものでもOK！
【シャキシャキみそマヨサラダ】
＜材料・3人分＞＊1人分79kcal／塩分0.5g
・好みの野菜のせん切り（大根、にんじん、きゅうりなど）・・・ 200g
■A
└マヨネーズ・・・ 大さじ2
└みそ（あれば白みそ）・・・ 大さじ1
＜作り方＞
ボウルに、野菜、Aを入れてあえる。
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
＊ ＊ ＊
この3品に主食を添えれば、バランスのとれたメニューができあがります。糖質は体や脳を動かす大切なエネルギー源。極端に減らすのではなく、ご飯なら120g、スパゲッティなら80gを目安に「やや少なめ」を心がけるのがコツですよ。
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
レシピ考案／まる 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝高梨奈々／菅野直子