SKY-HI、『D.U.N.K. Showcase』より圧巻のラップスキルで魅せる「It’s OK」のライブ映像公開

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SKY-HIが、3月14日に開催された音楽フェス『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』DAY2公演より、圧巻のラップスキルで魅せる「It’s OK」のライブ映像をオフィシャルYouTubeにCHANNELで公開した。

■SKY-HIが貫いてきた道と築いてきたSuccessをセルフボースト

4月15日に発売された7thオリジナルアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』にも収録されている「It’s OK」は、ヒップホップクルー・YENTOWNのプロデューサーであり、シーンを横断した数多くのヒット曲を世に送り出すChaki Zuluをプロデューサーに迎えて制作された楽曲。

ラッパーで、プロデューサー、経営者という多彩な顔を持ち、音楽業界で唯一無二の存在としてシーンを牽引しているSKY-HIだからこそ語れる、彼が貫いてきた道と築いてきたSuccessを、SKY-HIの真骨頂といえる卓越したラップスキルとテクニック、そして高速ラップを駆使してセルフボーストした一曲となっている。

なお、『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』DAY2公演の模様は、動画配信サービス「Hulu」にて、4月25日18時より疑似ライブ配信される。こちらも要チェクだ

■リリース情報

2026.04.15 ON SALE

ALBUM『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』

■【画像】SKY-HIのアーティスト写真

■関連リンク

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