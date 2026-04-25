お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次が２５日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。５年以上も毎朝、家族のために朝食作りを続けていることを明かした。

秋山は、中学１年生になる１２歳長女と３歳長男の２人の子供を持つ父親。朝食を自身が作るようになったきっかけについて「奥さん側の機嫌が何となく…。『寝てていい』って言うんだけど、なんとなく足音とかが、寝ながら気付くんですよ。何かこの足音、ちょっと気持ちこもってるな。歩き方も、その振動じゃないだろ、ベーシック（本来）は」と、言葉とは裏腹に無言の圧力を感じたと吐露した。

庄司智春が「『起きなさいよ』みたいなね？」と言えば、藤本美貴も「朝だったら静かにね。『寝てていい』って言うんだったら」と応じた。

秋山は「『そんなつもりじゃない』って言うけど。『作る、作る』って言って。そこからは何があろうが、朝だけは作ろうってしています」と毎朝欠かさず朝食を作っていると話した。

「結構、（長女が）小２とか小３ぐらいの時からやってますから」と５年以上続けているといい、「その代わりレパートリーがないから。仕事帰りに『トマトを買おう』とか。『肉系がないな、そういえば冷蔵庫に』って把握して。朝飯の肉系がないなとか。賞味期限とか全部頭に入ってるんで」と常に朝食作りを意識して生活していると話した。