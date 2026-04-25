暖かい日もさらっと羽織れる！【AMERICAN HOLIC】接触冷感付き「優秀アウター」

日差しが暖かくなってきたけれど、トップス1枚だと何だか物足りない……。そんなときに便利なのが軽めアウター。半端袖やシアー素材などサラッと羽織れるものなら暖かい日も使えて、コーデにシャレ感を添えてくれます。そこで今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】から、気になるアイテムをピックアップ。これからの季節にうれしい接触冷感付きなので、ぜひ春夏の相棒にして。

きれいめなのに堅苦しくないリネンライクジャケット

【AMERICAN HOLIC】「リネンライク半袖ジャケット」\4,490（税込）

清涼感のあるリネンライクな素材を使用した半袖ジャケット。接触冷感に加えて洗濯ジワがつきにくいイージーケア機能も備えており、春夏コーデでガシガシ使えそう。きちんと見えしながら、ややゆとりのあるシルエットと半袖の抜け感がリラクシーな雰囲気に導いてくれます。写真のようにレースアイテムと合わせて大人顔に引き寄せたり、ジーンズやスウェットパンツでカジュアルに落とし込んだり、幅広い着こなしを楽しんで。

軽やかに羽織れるシアーブルゾン

【AMERICAN HOLIC】「フーディーシアーブルゾン」\4,490（税込）

一点投入でシーズンムードを盛り上げてくれるシアーブルゾンにも注目。ドロストやフードが付いたスポーティーなデザインで、カジュアルはもちろん、甘めコーデに外しが欲しいときにもうってつけ。ボリュームのあるボトムスと合わせるときは、裾のドロストでシルエットを調整してみて。

※すべての商品情報・画像はAMERICAN HOLIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M