女優の高岡早紀が22日、息子が作った料理の写真を公開した。できばえの良さにファンから「なんて器用な息子さん」などと称賛の声が届いている。



【写真】見るからにおいしそ～「息子さんの愛情が詰まった料理」絶賛の声

高岡はインスタグラムで「今夜のごはん。息子が作ってくれた、牛肉とレンコンの梅干しと鰹節炒めをメインにチャーハンや餃子など、中華のような和食のような。。日々の残りものを並べるとこんな豪華風になるのよね～私の糠床から、きゅうり、アボカド、カブ出してみました。#早紀おウチごはん」と投稿した。テーブルにはところ狭しとばかりに料理が盛られた皿が並んでいる。



ファンから「なんて器用な息子さんなんでしょう素晴らしい」「早紀さんのおうちのご飯いつも美味しそう YouTubeの料理回の雰囲気もめっちゃ好きです」「糠漬けしてる早紀さん意外 息子さん素晴らしいですね」「え、コレもうプロですやーーん 素晴らしいです！」「絶対美味しいですよね」「美味しそう！確実に美味しいと思います！お優しい息子さんや美しい娘さんに囲まれて早紀さんお幸せ」などと家族仲の良さをたたえる投稿が多く見られた。



（よろず～ニュース編集部）