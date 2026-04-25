女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）。メインキャストの一人が出演終了を報告し、フォロワーは悲しんだ。

「お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、実はチビ環の出演は本日まででした…」。第２０話が放送された２４日にインスタグラムで報告したのは、子役の宮島るか。りん（見上）の娘・環（たまき）を演じていた。

第２０話で宮島の出演は終えたが、「が、お話はまだまだ続きますので少し大きくなった環(英茉ちゃん)も応援よろしくお願いいたします」と朝ドラファンに呼びかけた。

コメント欄は「えーーーそんな」「えぇぇぇぇー！分かってはいたけれどショック」「環ちゃんロスになります」「えー！さびしいなぁ」「あら。そうなんやね」とショックを受ける人が続出。また「毎日るかちゃんに癒されてました」「るかちゃんの環ちゃん、すごく愛らしくて可愛かったです」「孫として再登場に期待します！」「るかちゃん、ありがとう」などの声も寄せられた。