モデルで女優の桃月なしこが２５日、都内で２ｎｄ写真集「むすび」（講談社刊）の記者会見に登場した。

雑誌の表紙やＣＭ、ドラマ出演など、幅広く活躍する桃月の６年ぶりの写真集で、撮影はスペインで行われた。発売された今の心境を聞かれると、「（普通は）うれしいとかが一番最初に来ると思うんですけど、私的にはここからが頑張り時だって気持ちが大きい。写真集ってわかりやすく自分の数字として残るので、発売したからにはたくさんの方に手を取っていただけるように頑張っていきたい」と気を引き締めた。

１ｓｔ写真集からの変化を問われ、「見た目的に大人になった部分もあると思うけど、それよりも変化したのは内面。昔よりも生きるのが楽しいというか、生きるのも仕事するのも楽しく考えられるようになった」と精神面での成長を実感。今作の見どころについては「ヤングマガジンでデビューしたんですけど、初表紙の撮影をオマージュした。同じ構図、似た衣装で撮っていてわかりやすく成長を見られると思っている。自分的には恥ずかしいページでもあります」とほほえんだ。