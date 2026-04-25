延伸工事が行われている北海道新幹線の新函館北斗―札幌間について、財務省は、事業の費用対効果を示す「費用便益比」が、採算性の目安となる「１」を下回るとの試算を公表した。

国土交通省の基準に照らすと「プロジェクトを中止すべき水準」と指摘している。

財政制度等審議会（財務相の諮問機関）の分科会で２３日示した。費用便益比は、開業による鉄道会社の利益や利便性向上効果などの総額（便益）を総費用で割った値。試算では、３月時点の事業全体の費用は３兆円、便益は１・９兆円で、比は「０・６」となる。残る工事に限っても、それぞれ２・１兆円と１・９兆円で、比は「０・９」だった。

建設主体の鉄道建設・運輸施設整備支援機構による２０２３年時点での試算でも、費用便益比は既に事業全体で１を下回っていた。今回の試算では残る事業も１に届かず、国交省の基準では「基本的に中止」の水準だったという。

財務省主計局によると、今回の試算は、延伸開業の時期が遅れ、事業費が増える見通しとなったことから、費用負担のあり方を議論するために行った。北海道新幹線は国が計画的に建設する整備新幹線で、沿線自治体と国が建設費を負担するほか、鉄道会社が設備の「貸付料」を国に支払う。同省の担当者は試算について「中止を求める意図はない」とした上で、「採算性が低いことは確かなので、鉄道会社による負担の見直しなどを含め、議論が必要だ」と話した。財政審は６月にも意見をまとめる。

札幌延伸を巡っては、国交省の有識者会議が２５年３月、工事の難航で開業が３０年度から３８年度末頃へと遅れるとの報告をまとめた。鉄道・運輸機構は２５年１２月、総事業費が１・２兆円増え、３・５兆円となると発表していた。

財務省による試算について、道交通企画課の担当者は２４日、「国に対し、貸付料のさらなる確保などで建設財源を確保し、地方負担を軽減するよう、引き続き求めていきたい」と、貸付料のあり方についての検討を国に促す姿勢を示した。