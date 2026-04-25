再審制度の見直しが政府で議論されている。以前から問題視されていた、再審開始決定に対する検察からの不服申立て（検察からの抗告）を原則禁止する案が自民党内で検討されているとのことだ。

再審の主な目的は、確定した有罪判決について重大な事実誤認またはその疑いがあることを理由として、被告人を救済することである。

確定した有罪判決に対する手続きであるから、第一審から控訴審を経て上告審まで争われることのある確定前の公判手続きとは異なる。

再審手続きを開始するかどうかは、確定した判決を出した裁判所（地裁や高裁）で決定されることになっており、また、検察が再審開始決定に対して不服申立てをすることは現行法上は可能である。

再審手続きにおける証拠開示や迅速化については、刑事訴訟法上、詳細な規定は乏しく、担当裁判官の訴訟指揮に委ねられてしまっている実情がある。

1966年に事件が発生した袴田事件では、再審による無罪確定まで58年を要した。

検察側からの重要証拠の開示がなかったこともあるが、2014年に地裁で再審開始決定が出たにもかかわらず、検察が不服申立て（抗告）をした結果、再審公判が始まるまでに9年もかかってしまったことも大きい。

多くの関連証拠、弁護側に高いハードル、えん罪被害者の精神的苦痛

検察からの不服申立てを一律に禁止した場合、誤った再審開始決定が是正できなくなることや、上告までして審理した結果を下級審が覆すような事態は司法制度上、好ましくない（法的安定性を害する）との意見がある。

しかし、検察官は、「公益の代表者」（検察庁法第4条）として、強大な捜査権限を持ち、有利か不利かを問わず、多くの関連証拠を保持している。再審請求者・弁護側と対等な立場と言える対立当事者ではないから、必ずしも弁護側と平等な不服申立て手続きを与える必要はない。

また、再審請求の要件である「無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したとき」の立証は弁護側にとって事実上、極めてハードルが高いから、そうそう再審開始が認められるわけではない。

昨今の科学技術の進歩により再審の重要性が以前より高まっているが、再審を開始したからといって直ちに無罪になるわけではなく、有罪か無罪かは再審公判で判断され、検察による不服申立てを禁止しても事件の真相から遠ざかるわけではない。

仮にえん罪被害者であったら、検察による不服申立てによって審理期間が延長された場合の精神的苦痛は察するに余りある。

検察のメンツの問題もあるかもしれないが、検察官は「公益の代表者」であって社会的な妥当性も考慮すべきこと、再審制度の存在意義について無実の人の救済手続きにあることを重視して、検察からの不服申立ては禁止すべきである。

文/竹村公利 内外タイムス