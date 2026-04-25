「じょうろ感覚でハードルが下がる！」室内で楽に使える100均の園芸グッズ

植物用の活力剤は植物の成長促進や、栄養促進サポートに効果的。心強いアイテムですが、希釈タイプだと水で薄める必要があり、習慣化しにくいのが本音…。ダイソーで見つけた『シャワータイプ植物活力剤』なら、希釈要らずでボトルから直接散布できてお手軽！じょうろ感覚で使えてニオイもなく、ハードルが下がりますよ。

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商品情報

商品名：シャワータイプ植物活力剤（500mL、全植物用）

価格：￥110（税込）

容量（約）：500mL

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4549131990041

手間要らずで楽に使える！ダイソーの『シャワータイプ植物活力剤』

植物の成長促進や、土壌中の栄養促進サポートに効果的な植物用の活力剤。あると心強いアイテムではありますが、希釈タイプだと水で薄める必要があり、なかなか習慣化しにくいですよね…。

先日ダイソーをチェックしていると、希釈せずにそのまま使える『シャワータイプ植物活力剤（500mL、全植物用）』を発見しました！

価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、園芸グッズ売り場に陳列されていました。

「最近、なんとなく植物に元気がない」「日当たりの悪い場所に置いている」「なかなか大きく成長しない」 など、植物のSOSを感じた時の手軽な栄養補給として最適。

全植物用となっているので、どんな植物にも使えるのが嬉しいです。

希釈なしでそのまま散布可能◎ニオイもなく室内で使いやすい！

希釈や計量が必要ないストレート液剤なので、キャップを開けてそのまま株元へ与えるだけでOK。シャワータイプなので、じょうろのように満遍なく撒くことが可能です。

園芸初心者の方や忙しい方でも無理なく習慣化できますよ。

ボトルを逆さにしただけでは液が出てこない安心設計となっています。本体を軽く押したら出てくるので液量のコントロールがしやすく、小さな鉢植えでもこぼさず、欲しい分だけピンポイントに散布できます。

また、活力剤によってはニオイが強いものもありますが、こちらは気になるニオイがほとんどないため、リビングやキッチンに置いている観葉植物にも気兼ねなく使用可能。

さらに、この商品は葉面散布になっても問題ない仕様です。もし散布中に、誤って植物の葉に直接かかってしまっても慌てなくて大丈夫です！

今回は、ダイソーの『シャワータイプ植物活力剤（500mL、全植物用）』をご紹介しました。

気負わず楽に使える園芸グッズが、110円（税込）で買えるのは嬉しいかぎり。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。