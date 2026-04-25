「200円でも十分なクオリティ！」今すぐ手軽に対策できる防災グッズ
商品情報
商品名：非常持出袋（ポケット付）
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：横35cm×縦43cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480601755
スマートな備えにぴったり！ダイソーの『非常持出袋（ポケット付）』
自然災害の頻発により、防災意識が全体的に高まる近年。定期的に防災グッズを見直すことは大切ですよね。
ダイソーにも防災グッズが揃っていますが、実は『非常持出袋（ポケット付）』も販売されています。
価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗では、防災グッズ売り場に陳列されていました。
シルバーの本体に蛍光イエローの反射テープが付いた、パッと目を引くデザイン。夜間や停電時の暗闇でも、ライトを反射して自分の存在を周囲に知らせることができます。
難燃加工は施されていないものの、水をはじく素材なので、雨天時の避難でも、中身が濡れにくくなっています。
前面には氏名・住所・血液型・連絡先を記入できる欄があります。万が一の際、スムーズに身元を確認してもらえる安心の仕様です。
厳選した最低限の必需品をまとめるのに最適！便利なポケットも◎
マチがないフラットな形状のため、収納量は厳選した最低限のセット向き。モバイルバッテリー、充電器類、ボディシート、軽食、サニタリーグッズなどを入れるのにちょうど良いサイズ感です。
メインの持ち出し袋とは別に、寝室の枕元に置く一次避難用（靴やライト、貴重品だけを入れる）として、車の中に置いておく車載用として活用するのもおすすめです。
また、本格的な大きなリュックを揃えるのはハードルが高いと感じている方にも、「まずは身近なものから備えを始めるきっかけ」として最適ですよ。
ナップザック型で口を巾着のように絞って閉じられるので、追加で持ち出したい物もサッと入れて避難できます。
ファスナーで開け閉めするタイプだと、特に焦っている時ほどもたついてしまうことがあるので、この仕様はありがたいです。
フロントポケット付きで、すぐにアクセスしたい懐中電灯やホイッスル、地図などを入れておくのに便利。
簡易的ではありますが面ファスナーで留められて、中身が飛び出しにくい作りになっています。
ただ、正直なところ糸がはみ出ている部分など、縫製が少し甘い箇所も見受けられます。このあたりはお値段相応といった印象ですが、非常時の簡易袋として必要十分な機能は果たせます。
今回は、ダイソーの『非常持出袋（ポケット付）』をご紹介しました。
中身を厳選するスマートな防災スタイルとしてぴったりなアイテム。高価なものは手を出しにくい…と感じている方にもおすすめです！
この機会にぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。