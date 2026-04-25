100均で買っといて助かった！入れとくと安心感違う！おもちゃみたいだけど本格的なケアグッズ

だんだんと気温が上がり、靴の汗っぽさが気になる季節がやってきました。ここから梅雨に突入すれば、ニオイや雑菌の繁殖が心配になりますよね。そこでぜひ購入してほしいのが、セリアの靴用防臭プレート。なんと国産天然ヒノキで靴の中に入れるだけで、防臭・抗菌効果が期待できるんです！これは必見ですよ♪

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商品情報

商品名：靴用ひのき防臭プレート

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：10.7×3.8×1.0cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4580321536496

おもちゃみたいだけど本格的！セリアで見つけた靴の防臭アイテム

気温が上がってきて、汗っぽさが気になり始めたスニーカー。とくに雨が降った日なんかは最悪です…。そこで購入してきたのが、セリアの『靴用ひのき防臭プレート』。

なんと国産天然ヒノキでできた防臭プレートなんです。おもちゃのような見た目ながら、本格的な天然素材で、しかも値段は110円（税込）です。

靴に入れるだけでお手入れできる！セリアの『靴用ひのき防臭プレート』

サイズは10.7×3.8×1.0cmで、靴に入れやすいサイズ感。化学的な芳香剤とは違って、ひのき本来のやさしい香りがします。

ヒノキには防臭・抗菌・リラックス効果があるのが特徴。また、間伐材を使用しているので、森の再生やCO2削減にも貢献できるんです！

筆者はスニーカーに入れましたが、パンプスやローファーなど、タイトな靴にも入れやすい薄型設計。毎日洗うのは難しい靴だからこそ、ポンっと入れるだけで簡単にお手入れができるのはうれしいですね。

今回はセリアで購入した『靴用ひのき防臭プレート』をご紹介しました。お気に入りの靴に直接触れるものだからこそ、素材にこだわりたいお手入れアイテム。

これなら天然素材なので安心して使えるのでおすすめです。靴を脱いで入れるだけと、ワンアクションでお手入れができるのもポイント。1足分110円（税込）とお安いので、ぜひ取り入れてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。