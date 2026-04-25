「今日村上がホームラン打ったからヤクルト勝つかな？」燕党が期待する、リーグトップタイの11号放った村上宗隆との“不敗神話”継続「ミンゴ、頼むぞ！」
村上は早くも11号と圧巻のパワーを見せつけている(C)Getty Images
ホワイトソックス・村上宗隆の勢いが止まらない。
現地4月24日に本拠地で行われたナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。
【動画】片手で持っていった…村上の圧巻の11号アーチシーン
1点を追う4回の第2打席。元巨人助っ人のマイルズ・マイコラスの外角チェンジアップに体勢を崩されながらも片手でセンター右へと放り込んだ。
打球速度104マイル（約167キロ）、飛距離415フィート（約126・5メートル）、角度33度の一発はリーグトップタイの11号、年間68発ペースと勢いが止まらない。
村上はメジャー開幕から3戦連発を放った後、直近でも5戦連発と状態を上げてきていた。
そして1試合をはさんで再び本拠地ゲームで豪快にアーチをかけた。
また古巣のヤクルトも現在首位を走る快進撃を続けているが、ファンの間で注目されているのは、村上がホームランを放った試合で決まってヤクルトが勝利するという「不敗神話」だった。ここまで村上が打った試合では7戦7勝と連動している。
池山隆寛監督もこの件は把握しており、お互い刺激しあうことを望み、今季2番に入り、キープレイヤーとなっているドミンゴ・サンタナも必ず試合前に村上の試合内容をチェックして、自身の励みにしていると話している。
この日も村上がアーチをかけたとあって、SNS上では「今日村上がホームラン打ったからヤクルト勝つかな？」「ミンゴ、頼みます！」など24日のゲームでも6号ソロを放った主砲、サンタナの打棒に期待の声も上がっている。
互いに呼応するかのようにパフォーマンスを残している村上とヤクルトの快進撃から目が離せない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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