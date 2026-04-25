『ミヤネ屋』代打MC、出演者との集合ショット 南海放送・松友杏樹アナ「更新される情報について行くのに必死でした」
読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）の24日放送で代打MCを務めた南海放送・松友杏樹アナウンサーが25日までに自身のインスタグラムで、出演後の感想を語った。
【写真】宮根誠司らとの集合ショットを公開した代打MCの南海放送・松友杏樹アナ
「本日、代打MCを担当させていただきました！夢のまた夢だと思っていた場所に立たせていただけた…と浮かれるまもなくどんどん更新される情報について行くのに必死でした」と振り返った松友アナ。
「自分の未熟さを痛感したと同時に、宮根さんの隣で2時間学ばせていただけたことを人生の宝物のように思っています」としみじみ。「頭の回転も、トークのスピードも、臨機応変な対応力も。この経験をしっかり活かしていけるよう、精進します」と今後の意気込みを語った。
「宮根さん、出演者の皆さん、ミヤネ屋スタッフさんをはじめ放送を支えてくださった皆さま、そして、テレビの前で応援してくださった皆さまありがとうございました！」と感謝を伝えた。
番組は、去年の10月から“月イチ代打MC企画”を実施中。今回出演したのは、愛媛・松山出身で入社5年目の松友アナ。入社1年目から愛媛の夕方のニュース番組『NEWS CH.4』のキャスターを担当。また、ラジオ『井坂彰のサタデーライブ』では、地元の有名DJである井坂彰氏のパートナーとして、毎週3時間の生放送でフリートークを磨いている。特技は習字。日本習字教授免許を持ち、現在も月に一度は筆を取っている。
【写真】宮根誠司らとの集合ショットを公開した代打MCの南海放送・松友杏樹アナ
「本日、代打MCを担当させていただきました！夢のまた夢だと思っていた場所に立たせていただけた…と浮かれるまもなくどんどん更新される情報について行くのに必死でした」と振り返った松友アナ。
「宮根さん、出演者の皆さん、ミヤネ屋スタッフさんをはじめ放送を支えてくださった皆さま、そして、テレビの前で応援してくださった皆さまありがとうございました！」と感謝を伝えた。
番組は、去年の10月から“月イチ代打MC企画”を実施中。今回出演したのは、愛媛・松山出身で入社5年目の松友アナ。入社1年目から愛媛の夕方のニュース番組『NEWS CH.4』のキャスターを担当。また、ラジオ『井坂彰のサタデーライブ』では、地元の有名DJである井坂彰氏のパートナーとして、毎週3時間の生放送でフリートークを磨いている。特技は習字。日本習字教授免許を持ち、現在も月に一度は筆を取っている。