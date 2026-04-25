俳優の庄司浩平が２５日、「庄司浩平カレンダー ２０２６．０４―２０２７．０３」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊、税込２９７０円）の発売記念イベントを都内で行い、今後の展望を明かした。

俳優としてテレビ朝日系連続ドラマ「余命３ヶ月のサレ夫」（金曜・後１１時１５分）に出演中。ほかにもモデルや作家として幅広く活動をしている。

作家デビューは「なつのさくら」（ＨＢ ホーム社文芸図書ＷＥＢ、２５年１０月）。今後の執筆活動について「（芸能活動を始める前に）又吉（直樹）さんが本書いているのを見て、生意気にも『タレント本だな』と思ってしまった。今、自分がものを書く立場になって、その方々の偉大さをに気づくと同時に、次は僕が皆さんに『タレント本だな』と思われる側になると思った。小説が好きだから分かるけど、それは仕方ないこと。時間をかけて、実力をつけて、払拭（ふっしょく）するのが必要なこと」と話した。その上で「紙、書籍で出す。現実的なところでは文芸誌に寄稿からやっていきたい」と意欲。「ここに文芸誌の方がいらっしゃいましたら、（企画を）お願いします」と頭を下げた。

モデルとしては２２年１月にパリのパリコレクションに出演した経験がある。「また出たいなと思った。可能であればミラノ、パリに行きたい。すてきな街を見て、苦い思い出を苦いままで終わらせたくない」と再訪を誓った。

仕事を続けるためには、健康が第一。１年ほど前から体作りを徹底したことで「健康状態がいい。一番落とした時で体脂肪率３％。体だけじゃなくて、心の調子もよかった」と振り返る。仕事においては「自分の１２０％、１５０％出す。よりベターな回答を出していくようにするのが目標」と語った。