◆米大リーグ ブルージェイズ６―８ガーディアンズ（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は「７番・三塁」で先発出場し、自身最長となる４３０フィート（１３１メートル）の特大４号ソロを放った。２点を追う９回には渡米後最速の１１２・６マイル（約１８１・２キロ）の強烈な左翼フェンス直撃打を放つなど、３打数２安打１打点２得点１四球１三振で、打率は２割２分２厘となった。

シュナイダー監督は「改めて言うが、彼は打つ。彼がブルージェイズに在籍している間は、ずっといい続ける」と、強い信頼を口にした。３月の好デビューも、４月は打率が１割に沈むこともあった。だが、指揮官は「苦戦していたとは思わない」と言い切った。「彼は日本で優秀な実績を残しているが、最初からその基準で彼を評価するのは不公平だ。今、彼はとてもいい働きをしてくれている」と語った。

開幕から約１か月。誰もが必要な調整期間に岡本の陰の努力を身近に見てきたシュナイダー監督。「ここまで、おそらく１００打席くらいに立っていると思う。最初の１か月は、投手がどんなふうに投げてくるかを見て調整し、努力を重ねてきた。彼は素晴らしい才能を持っており、相手がどう投げてくるかを理解している」と評価。この日は公式戦最長となる４３０フィート弾をバックスクリーン上に放り込み、２階の立ち見席の「Ｗｅｓｔ Ｊｅｔ」の看板を直撃。「あそこまで打球が飛ぶのはあまり見かけない」とし、渡米後最速となる打球速度１１２・６マイルの左翼フェンス直撃打には「すごいパワー。もうちょっとでフェンスを越えるところだった」と振り返った。

「彼はかなり意識的にスイングしていると思う。数週間前にはカバーできていなかったエリアを今はカバーできている」と指揮官は、岡本の適応力に満足そうだ。