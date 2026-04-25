「ラヴィット！」人気芸人、“韓流スター風” 赤髪ビジュアル公開「一瞬誰かと」「ダンディーでかっこいい」と話題

「ラヴィット！」人気芸人、“韓流スター風” 赤髪ビジュアル公開「一瞬誰かと」「ダンディーでかっこいい」と話題