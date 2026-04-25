「ラヴィット！」人気芸人、“韓流スター風” 赤髪ビジュアル公開「一瞬誰かと」「ダンディーでかっこいい」と話題
【モデルプレス＝2026/04/25】日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（毎週木曜20時〜）の公式X（旧Twitter）が4月23日、更新された。お笑い芸人・おいでやす小田のイメージチェンジした姿が公開され、反響を呼んでいる。
【写真】「ラヴィット！」人気芸人「一瞬誰かと」韓流スター風ビジュアル公開
同アカウントは「おいでやす小田さんの前髪ぱっつんチェンジ。憧れの韓流スターに！？華やかさが増しました」とつづり、写真を投稿した。小田は同日に放送された同番組にて、前髪を切って変身する企画に挑戦。前髪を横に流していた黒髪スタイルから一変、赤髪にチェンジし、前髪は眉の上で綺麗に切り揃えられたスタイルに。雰囲気をがらりと変えた姿を披露した。
この投稿に「ダンディーでかっこいい」「イメージ変わる」「めちゃくちゃ似合ってます」「赤髪も素敵です」「一瞬誰かと」「変身大成功ですね」「韓流スターみたい」など反響が寄せられている。小田は、TBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜8時）をはじめ、日本テレビ系情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金曜11時55分〜13時55分）など数多くの人気番組に出演している。（modelpress編集部）
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【写真】「ラヴィット！」人気芸人「一瞬誰かと」韓流スター風ビジュアル公開
◆おいでやす小田・韓流スター風の赤髪ヘアにイメチェン
同アカウントは「おいでやす小田さんの前髪ぱっつんチェンジ。憧れの韓流スターに！？華やかさが増しました」とつづり、写真を投稿した。小田は同日に放送された同番組にて、前髪を切って変身する企画に挑戦。前髪を横に流していた黒髪スタイルから一変、赤髪にチェンジし、前髪は眉の上で綺麗に切り揃えられたスタイルに。雰囲気をがらりと変えた姿を披露した。
◆おいでやす小田のイメチェンに反響
この投稿に「ダンディーでかっこいい」「イメージ変わる」「めちゃくちゃ似合ってます」「赤髪も素敵です」「一瞬誰かと」「変身大成功ですね」「韓流スターみたい」など反響が寄せられている。小田は、TBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜8時）をはじめ、日本テレビ系情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金曜11時55分〜13時55分）など数多くの人気番組に出演している。（modelpress編集部）
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