一ノ瀬颯、『王様のブランチ』卒業発表で大粒の涙「本当に最高に尽きました」 5年1ヶ月にわたり出演
俳優の一ノ瀬颯が25日放送のTBS系『王様のブランチ』（毎週土曜 前9：30）に出演し、この日をもって、レギュラー出演していた同番組を卒業することを発表した。
【写真】また会う日まで！ブランチファミリーとのオフショットを公開した一ノ瀬颯
同番組の企画「トレンド部」で長野・軽井沢ロケに訪れた一ノ瀬は「本日、私、一ノ瀬颯は『王様のブランチ』を卒業いたします」と報告。ロケに同行したニッチェの近藤くみこは「さみしい」と涙した。藤森慎吾も「そりゃさみしいよ。5年間、王様のブランチを一緒にやってきた仲間が今日巣立つということで笑顔で送り出してあげましょう」と語り、最後にはオリエンタルラジオの代名詞でもあるネタ「武勇伝」を全力で披露した。
TVR明け、一ノ瀬の目には大粒の涙が。番組出演を振り返り「本当に最高に尽きましたね。いろんなことを思い出しました」と言葉を振り絞った。そして最後は「以上、僕の大大大好きな、『トレンド部』でした！」と語った。
一ノ瀬は1997年4月8日生まれ、東京都出身。2019年2月、『騎士竜戦隊リュウソウジャー』でデビュー。2021年4月に「ブランチファミリー」に加入した。
【写真】また会う日まで！ブランチファミリーとのオフショットを公開した一ノ瀬颯
同番組の企画「トレンド部」で長野・軽井沢ロケに訪れた一ノ瀬は「本日、私、一ノ瀬颯は『王様のブランチ』を卒業いたします」と報告。ロケに同行したニッチェの近藤くみこは「さみしい」と涙した。藤森慎吾も「そりゃさみしいよ。5年間、王様のブランチを一緒にやってきた仲間が今日巣立つということで笑顔で送り出してあげましょう」と語り、最後にはオリエンタルラジオの代名詞でもあるネタ「武勇伝」を全力で披露した。
一ノ瀬は1997年4月8日生まれ、東京都出身。2019年2月、『騎士竜戦隊リュウソウジャー』でデビュー。2021年4月に「ブランチファミリー」に加入した。