本州付近は高気圧に覆われて、広く晴れるでしょう。一方で、西日本の太平洋側は雲が広がりやすく、九州南部は夜ほど雨の降る所がありそうです。沖縄も一日スッキリとしない天気で、局地的に激しい雷雨のおそれがあります。

気温です。最高気温は、きのうと同じか、高い所が多いでしょう。福岡は、最高気温25℃の予想で、日中は半袖で過ごせる暑さとなりそうです。お出かけをされる方は、暑さ対策や紫外線対策をした方が良いでしょう。

東京はきのうと同じ20℃の予想で、この時期らしい気温となりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :15℃ 釧路 :8℃

青森 :15℃ 盛岡 :18℃

仙台 :14℃ 新潟 :16℃

長野 :23℃ 金沢 :21℃

名古屋:22℃ 東京 :20℃

大阪 :24℃ 岡山 :23℃

広島 :24℃ 松江 :20℃

高知 :22℃ 福岡 :25℃

鹿児島:22℃ 那覇 :24℃

週間予報です。あすからあさってにかけては、低気圧が近づくため、西から天気が下り坂となるでしょう。西日本はあすの午前中から雨雲がかかり、東日本はあすの夜遅くからあさっての午前中にかけて本降りの雨となりそうです。

来週は極端な暑さはないものの、この時期としては気温の高い所が多いでしょう。火曜日は、東日本から西日本で夏日が続出しそうです。