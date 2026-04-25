米報道官「イランが直接協議を要望」イランとの協議に向けウィトコフ特使らパキスタンに派遣へ　イラン側は否定

アメリカのホワイトハウスは、ウィトコフ特使らをイランとの協議に向けて、仲介国パキスタンに派遣すると明らかにしました。

一方で、イラン側はアメリカと協議する予定はないと否定しています。

レビット報道官：

トランプ大統領は、ウィトコフ特使とクシュナー氏をイスラマバードに派遣することを決めた。イラン側は直接会って話すことを望んでいる。

ホワイトハウスのレビット報道官は24日、「イラン側が対面での協議を求めてきた」とした上で、「前向きな展開につながることを期待している」と述べました。

また、「ここ数日で、イラン側に一定の進展がみられる」とも説明しました。

イラン外相の訪問が発表され、イスラマバードでは警備が強化されています。

こうした中、イランのアラグチ外相は24日、イスラマバードに到着しました。

アラグチ外相は仲介役を務めるパキスタンのムニール陸軍元帥らの出迎えを受けました。

ただ、イラン外務省報道官はアメリカと直接協議する予定はなく、イランの考えはパキスタンに伝えられるとしていて、進展があるのかは不透明です。