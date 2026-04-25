「美人です」吉田沙保里、赤いゴルフウエア姿で美脚を披露！ 春らしい装いに「可愛い」「素敵」と反響
元レスリング日本代表選手の吉田沙保里さんは4月24日、自身のInstagramを更新。ゴルフウエア姿で美脚を披露しました。
【写真】吉田沙保里のゴルフウエアショット
ツツジが咲く緑豊かな背景の中で、すらりとした美脚が印象的です。コメントでは「可愛い」「応援致します！」「沙保里素敵ですね」「沙保里さん、美人です」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】吉田沙保里のゴルフウエアショット
「桜からツツジの季節に」吉田さんは「桜からツツジの季節になりましたね 暑い日があれば、肌寒い日もあってまだまだ天候は不安定ですが、体調管理には気をつけて過ごしていきましょう」とつづり、1枚の写真を公開。赤いゴルフウエアを着用した姿です。アンバサダーを務める「明治プロビオヨーグルトR-1」のボトルを手にしています。
「すごいツーショット」たびたびゴルフウエア姿を披露している吉田さん。3月19日には「コンペで同組 小野伸二さん」とつづり、5枚の写真を公開しました。1、5枚目は元プロサッカー選手の小野伸二さんとのツーショットで、2〜4枚目は小野さんのソロショットです。コメントでは「すごいツーショット」「さおりん！めっちゃかわいい」「楽しそうでとても良い」などの声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)