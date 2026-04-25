ちいかわ、ランチグッズ新登場！ 「絶対こういうの使う歳じゃないけど透明バッグが可愛過ぎて無理」
ちいかわグッズ公式X（旧Twitter）は4月24日に投稿を更新。粧美堂よりちいかわのサマー＆ランチグッズのドーナツ柄が新登場することを報告しました。
【写真】ちいかわサマー＆ランチグッズ新商品
販売については、「ちいかわらんど、ちいかわマーケット、粧美堂ONLINE STORE、全国の雑貨店および量販店にて順次発売 ※発売日が異なる店舗、取り扱いのない店舗もございます」と説明しました。
コメントでは、「絶対こういうの使う歳じゃないけど透明バッグが可愛過ぎて無理」「かわいい」「ほんとに可愛い」「アラサーな私は欲しいけど持ち歩く自信はないからばぶりんがちいかわ好きになってくれる事を祈る」「ランチトートバックかわよ！」などの声が寄せられています。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】ちいかわサマー＆ランチグッズ新商品
4月下旬から順次発売開始同アカウントは「新商品 粧美堂より4月下旬からちいかわサマー＆ランチグッズのドーナツ柄が新登場 5月中旬からは星空柄も登場」とつづり、商品の告知画像2枚を載せています。バッグやランチトートなど複数のアイテムがカラフルなデザインで並んでいます。
コメントでは、「絶対こういうの使う歳じゃないけど透明バッグが可愛過ぎて無理」「かわいい」「ほんとに可愛い」「アラサーな私は欲しいけど持ち歩く自信はないからばぶりんがちいかわ好きになってくれる事を祈る」「ランチトートバックかわよ！」などの声が寄せられています。
「シーサーのラーメン屋さん」発売23日にも新商品の発売を報告している同アカウント。同日より「ちいかわのせいかつシリーズ『あそびにおいでよ！おしゃべりするよ！ シーサーのラーメン屋さん』」が登場したようです。シーサーが12種ものおしゃべりをするので、気になる人はぜひチェックしてみてください。
(文:All About ニュース編集部)